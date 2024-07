Russo Passapusso celebra 10 anos de “Paraíso da Miragem” no Sesc Pompeia

Diante de um público animado, que dias antes já havia esgotado os ingressos, Russo Passapusso fez em 3, 4 e 5 de julho no Sesc Pompeia, zona oeste de São Paulo, um espetáculo que celebrou os dez anos do lançamento do disco “Paraíso da Miragem”.

A banda contou com Curumin (voz e bateria), Zé Nigro (piano), Lucas Martins (baixo), Maurício Badé e Loiá Fernandes (percussão), Saulo Duarte (guitarra) e Edy Trombone e Doug Bone (trombone).

O disco, lançado em 2014, mostrou o lado mais íntimo de Russo Passapusso através de memórias da sua infância e juventude no sertão baiano, a migração, o êxodo rural e as dores e os amores da estrada. Além disso, a obra marca o encontro de Russo com grandes artistas como Anelis Assumpção, BNegão, Thalma de Freitas, Curumin, Lucas Martins, Saulo Duarte e Zé Nigro – os três últimos como produtores musicais das faixas.

O show teve como pano de fundo o reencontro de Russo com este paraíso de miragens. No repertório, faixas como “Flor de Plástico”, “Paraquedas” (atualmente na trilha da novela “Renascer”, da Globo), “Sem Sol”, “Sapato” e “Remédio”, e as crônicas musicais “Sangue do Brasil”, “Matuto”, “Anjo” e “Relógio”. Russo e Curumin fizeram dueto em “Sem Sol” e “Como?”, esta última em um momento de homenagem a Paulo Diniz. No bis, “Vapor de Cachoeira”, do álbum “Alto da Maravilha” (2022), de Russo com Antonio Carlos & Jocafi.

O show marcou o encerramento de um ciclo iniciado há 10 anos, com o lançamento do disco. Apresentador do “Papo de Segunda” (GNT), Russo planeja, para o segundo semestre, singles inéditos.