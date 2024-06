Rua Nova avança com mais 4 quilômetros de asfalto recapeados em Santo André

Jardim Bela Vista, Vila Bastos e Vila Floresta voltaram para a rota do Rua Nova, programa de recapeamento asfáltico da Prefeitura de Santo André. Depois de passar pelas principais avenidas e corredores destes bairros, agora é a vez de vias menores.

Estão sendo executados trabalhos em 130 metros da Rua Kowarick, em 375 metros da Rua do Bosque e 935 metros da Rua Independência. Também serão realizadas obras em 589 metros da Rua Adolfo Bastos, 801 metros da Rua Antônio Bastos e 182 metros da Rua Eduardo Monteiro, totalizando 3,02 quilômetros de vias.

“Mais uma fase desse programa que está chegando perto dos 400 quilômetros de asfalto em ruas como esta, que é a Rua Independência, extensa, atravessa vários bairros, eixo de ligação importante. Estamos chegando com asfalto em todas as regiões de Santo André, como Vila Pires, Vila Luzita, segundo subdistrito, lugares que não tinham recebido esse tipo de estrutura nos últimos anos e que junto ainda recebem o Banho de Luz, com iluminação de LED”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, que visitou o avanço das obras nesta terça-feira (4).

O Rua Nova já beneficiou bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Jardim Las Vegas, Jardim Milena, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Santa Maria, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Guiomar e Vila Pires.