Roubos caem 60% na 1ª semana de junho nas cenas abertas de uso, em SP

As cenas abertas de uso, na região central de São Paulo, registraram queda de 60% no número de roubos entre 3 e 9 de junho na comparação com o mesmo período de 2023. Em números absolutos, as ocorrências caíram de 126 para 50 casos.

Na primeira semana do mês, os furtos também caíram, saindo de 258 casos no ano passado para 146 em 2024 —, representando queda de 43%.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) passou a fazer um monitoramento detalhado dos índices criminais nos bairros dos Campos Elíseos e Santa Cecília, na região do fluxo. O acompanhamento, aliado às estratégias e planejamento operacional das Polícias Civil e Militar, auxiliou na redução dos índices criminais, aumentando a sensação de segurança da população.

Dentre as medidas implementadas para devolver o centro à população estão o investimento em tecnologia e sistema de inteligência, além do reforço de efetivo neste ano com mais 400 policiais militares na região central. Há, ainda, 1,3 mil vagas disponibilizadas para PMs pela Atividade Delegada.

Mais de 2 mil infratores foram presos nos primeiros 4 meses

As Polícias Civil e Militar prenderam 2,2 mil infratores nos primeiros quatro meses do ano no centro e, dentre eles, 1,8 mil foram em flagrante. No mesmo período de 2023, o número de presos chegou a 1,6 mil, ou seja, houve um aumento de 22% em abril deste ano.

Ainda no período, mais de mil quilos de drogas foram apreendidos, sendo a maioria cocaína e maconha. As autoridades também conseguiram recuperar 181 veículos e apreender 84 armas de fogo ilegais.