Roubos caem 18% em novembro e atingem menor marca em 24 anos em SP

O estado de São Paulo registrou uma queda histórica no número de roubos em geral no mês de novembro. Outros delitos como furtos, roubos de cargas, de veículos e estupros também caíram no período. Os dados da Secretaria da Segurança Pública foram divulgados nesta segunda-feira (30).

Em novembro, foram 15.086 ocorrências de roubos no estado, queda de 18,9% em relação aos casos do mesmo mês de 2023. A marca é a menor já registrada para o período desde 2001, quando houve início da contabilização das ocorrências criminais.

No acumulado do ano, a queda foi de 15,3%, chegando a 177.495 registros — também o menor índice em 24 anos para roubos.

Contabilizando apenas o recorte de roubos de cargas, os indicadores caíram 39,1% na análise mensal, passando de 571 para 348 ocorrências em novembro deste ano. Esse é o menor patamar desde 2022. Nos 11 meses do ano, a redução chega a 23,1% (4.266 registros).

Conforme o balanço mensal, os furtos em geral tiveram uma redução de 3,1% sobre o mesmo período de 2023. No ano, o decréscimo chega a 3,7%.

Furtos e roubos de veículos

Os boletins de ocorrência relacionados a roubos de veículos chegaram a 2.868 no penúltimo mês do ano, 425 a menos do que na mesma análise feita em 2023 — redução de 12,9%. No ano, a queda foi de 16,4% no comparativo, com 28.341 registros — segundo menor índice desde 2001. Já os furtos de veículos oscilaram 2% em novembro, com 8.254 registros.

Crimes contra a vida

Em todo o estado, a Polícia Civil registrou 214 homicídios dolosos. Em 11 meses, são 2.279, redução de 2,4%. Além disso, 16 casos de latrocínio foram investigados em todo o território paulista.

As Delegacias de Defesa da Mulher receberam 1.164 denúncias de estupro em novembro. Houve 32 feminicídios, que são investigados pelas autoridades policiais.

Aumenta a apreensão de drogas

O trabalho integrado entre as forças de segurança com serviço de inteligência e o reforço no patrulhamento ostensivo permitiu que as polícias recolhessem 21,5 toneladas de drogas em todo o estado em novembro. A maior parte dos flagrantes aconteceu no interior paulista.

O número representa um volume 119% maior em relação a novembro de 2023, quando 9,8 toneladas foram apreendidas. Só de cocaína, foram 2,3 toneladas.

No período, 16,9 mil infratores foram presos ou apreendidos como resultado do trabalho ostensivo e investigativo no estado, representando um aumento de 12,6%.

As Polícias Civil e Militar ainda retiraram das ruas 1.133 armas de fogo ilegais, sendo 27 fuzis. Foram recuperados 4.650 veículos furtados ou roubados em todo o território paulista.