Roubo de Joias em Ribeirão Preto: Três Detidos e Investigação em Andamento

Um audacioso roubo ocorrido em uma residência de alto padrão no bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto, resultou na apreensão de joias avaliadas em R$ 4 milhões e US$ 100 mil em dinheiro. O crime, que levou à prisão de três indivíduos, incluindo uma funcionária da casa, acendeu suspeitas de que outros envolvidos possam ser identificados.

O incidente, que se desenrolou na manhã do dia 31 de dezembro, mobilizou as polícias Civil e Militar na busca pelos criminosos. A proprietária das joias, uma advogada que recentemente se estabeleceu na cidade, estava em viagem à praia com sua família no momento do crime. No local, apenas uma empregada doméstica e pedreiros realizavam obras na residência.

Até o momento, dois homens e uma mulher – esta última sendo a faxineira do imóvel – foram detidos. A funcionária é suspeita de ter facilitado o acesso dos ladrões ao local. Durante as investigações, seu smartphone foi confiscado.

Na quinta-feira (2), um dos suspeitos foi capturado em Serrana, cidade vizinha a Ribeirão Preto. Com ele, a polícia encontrou R$ 28 mil, US$ 45 mil (equivalente a R$ 276 mil), além de armamentos e joias. A mesma data viu a detenção da faxineira pela Polícia Civil, que alega inocência. Um terceiro indivíduo foi preso em um lava-rápido em Serrana na sexta-feira (3).

A advogada revelou que as joias têm um valor sentimental significativo, pertencendo a várias gerações da sua família, incluindo sua bisavó e mãe. O montante roubado provém da venda de uma propriedade e foi mantido em dólares americanos por opção pessoal.

A abordagem dos criminosos durou apenas oito minutos e chamou a atenção da polícia pela precisão com que executaram o roubo. A advogada afirmou que apenas as funcionárias conheciam o local onde as joias estavam guardadas no closet. Os assaltantes conseguiram arrombar rapidamente o closet e localizar os bens.

Além disso, a ocorrência se destacou pelo fato de ter sido realizada em um período em que havia menor movimento no local e pela descoberta da garagem aberta. A investigação ainda revelou que as câmeras de segurança do imóvel foram desligadas na noite anterior ao roubo; no entanto, outras câmeras na região auxiliaram a polícia ao registrar os suspeitos utilizando um veículo Honda CRV. O carro deixou Serrana às 10h04 e retornou à cidade às 11h49, informações que ajudaram nas buscas pelos criminosos.