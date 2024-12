Polícia Civil do DF prende suspeito de atentado violento em Brasília

No último domingo (29), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão de um homem de 30 anos, atendendo a um mandado de prisão temporária emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O detido permanece sob custódia policial e à disposição da Justiça.

As investigações começaram no dia anterior, quando a Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento recebeu denúncias anônimas sobre a chegada a Brasília de um indivíduo com planos de realizar atentados violentos. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou o monitoramento do suspeito, que estava vindo de Fortaleza (CE).

Com a urgência da situação, os investigadores solicitaram à Justiça do DF um mandado de prisão temporária por cinco dias, além de outras medidas judiciais. Essas solicitações foram prontamente atendidas durante o plantão judiciário do fim de semana.

A operação, que foi documentada em vídeo e compartilhada nas redes sociais da PCDF, incluiu o uso de um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas para interceptar o caminhão no qual o acusado viajava como passageiro, enquanto se dirigia à capital federal por uma rodovia na Bahia.

Nas gravações divulgadas, um homem sem camisa pode ser visto detido à beira da estrada após instruções dos agentes para que deixasse o veículo.

Informações preliminares indicam que o suspeito teria planos para realizar ataques em Brasília que poderiam resultar em “consequências graves”. A PCDF emitiu uma nota destacando que “a rápida intervenção impediu a realização de qualquer ato que pudesse ameaçar a segurança pública”.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de coletar mais dados sobre o caso, incluindo a possibilidade de envolvimento de outras pessoas na trama.