Rota prende quatro suspeitos de integrarem facção criminosa em SP

Quatro foragidos da Justiça, três homens e uma mulher, foram presos pelas Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) no bairro Jabaquara, na zona sul de São Paulo, na quinta-feira (24). O bando é suspeito de integrar uma facção criminosa com envolvimento em tráfico de drogas, roubo, extorsão e lavagem de dinheiro.

Os policiais estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima de que um criminoso estaria em uma residência na região. A equipe foi até o endereço e encontrou o homem com outros três suspeitos.

Durante a consulta no sistema de inteligência da Polícia Militar, foi constatado que os quatro eram foragidos da Justiça de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

Os envolvidos foram encaminhados ao 26° Distrito Policial do Sacomã, onde permaneceram presos. O caso foi registrado como captura de procurado.