Rony viaja para BH para exames e acerto final com o Atlético-MG

O atacante Rony está a caminho de Belo Horizonte, onde chegará na tarde desta quinta-feira para realizar exames médicos e formalizar sua contratação com o Atlético Mineiro. O acordo será válido por três anos, com a possibilidade de extensão por mais um ano.

A transferência do jogador já está em fase final, uma vez que as diretorias do Galo e do Palmeiras concluíram a troca de toda a documentação necessária. O anúncio oficial da contratação de Rony pelo Atlético-MG deve ser feito ainda hoje.

Por sua vez, o Palmeiras iniciou o processo de rescisão do contrato do atleta, o qual deverá ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas próximas horas.

A agilidade é fundamental, pois o clube mineiro busca registrar Rony a tempo para que ele possa participar do Campeonato Mineiro, cuja data limite para novas inscrições é nesta sexta-feira.

Rony deixa o Palmeiras após um início de temporada conturbado. Inicialmente fora dos planos da diretoria, o jogador chegou a considerar uma proposta do Fluminense, mas acabou recuando na decisão. Posteriormente, o Verdão acertou sua venda para o Al-Rayyan, do Catar; no entanto, essa negociação não se concretizou devido à falta de tempo para a troca de documentos enquanto a janela de transferências estava aberta.

Recentemente, após chegar a um entendimento com o Atlético-MG, Rony enfrentou mais uma complicação quando o Vasco tentou intervir na negociação. O jogador hesitou diante dessa nova proposta, mas o Palmeiras reafirmou sua posição: ele só seria liberado para o Galo ou teria que cumprir seu contrato até 2026.