Desabamento de teto em academia de Belo Horizonte deixa feridos

Na tarde desta quinta-feira (9), um incidente alarmante ocorreu na Pratique Fitness, localizada no bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O teto da academia desabou, resultando em ferimentos em dois idosos, incluindo um coronel da Polícia Militar.

De acordo com informações fornecidas pela administração da academia, o desabamento foi causado por uma queda parcial do forro de gesso em uma das áreas internas do estabelecimento. A direção da Pratique Fitness esclareceu que a situação está sendo investigada e, em uma análise inicial realizada em conjunto com um engenheiro responsável, foi verificado que o evento se deu devido ao transbordamento de água acumulada, consequência das fortes chuvas que atingiram a cidade durante a madrugada entre os dias 8 e 9.

Entre as vítimas está um coronel de 64 anos, que sofreu ferimentos na perna esquerda e foi imediatamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital Mater Dei para tratamento. A outra vítima, um homem de 79 anos, apresentou lesões nos joelhos.

A Polícia Militar informou que o gerente da unidade esteve presente durante o incidente e prestou assistência às vítimas afetadas. Em comunicado oficial, a direção da Pratique Fitness expressou seus sentimentos pelo ocorrido e ressaltou que está adotando todas as medidas necessárias para prevenir futuros acidentes semelhantes.

“A Pratique Fitness reforça que o incidente foi provocado por fatores externos fora do nosso controle, resultantes do elevado volume de chuvas registrados. Permanecemos disponíveis para quaisquer esclarecimentos adicionais”, acrescentou a nota.