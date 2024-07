Ronda escolar já atendeu mais de 100 ocorrências com drogas no 1° semestre do ano em SP

O programa Ronda Escolar, realizado por policiais militares, atendeu o total de 114 ocorrências com drogas nas imediações de escolas do estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, conforme dados levantados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ainda no período, 209 objetos ilícitos foram apreendidos.

Para o major Samuel Fernandes Soares, da Coordenadoria Operacional (CoordOp) da PM, “o programa tem sido essencial para combater o tráfico e o uso de drogas entre crianças e adolescentes, além de aumentar a percepção de segurança da comunidade no ambiente escolar”.

Em 2019, os policiais que atuam no programa registraram 252 casos com entorpecentes no entorno de unidades de ensino. Em 2020 e 2021, houve uma queda, com 54 e 62 registros, respectivamente, em razão da pandemia de covid-19 — período em que as escolas reduziram o fluxo de alunos. Nos anos seguintes, o patamar foi restabelecido, mas com números abaixo da média. Em 2022, houve 200 ocorrências e, no ano seguinte, 238 casos.

Além das ocorrências que envolvem drogas, a atuação policial nas imediações escolares impede situações de violência, que variam entre briga de estudantes, até a prevenção de assaltos, já que criminosos costumam se aproveitar da aglomeração que há entre os horários de entrada e saída dos alunos para cometer crimes.

Relação das crianças com a polícia

Mais do que a segurança que a Ronda Escolar oferece para o ambiente, os policiais que integram o programa são praticamente selecionados a dedo pelos comandantes das unidades, uma vez que precisam saber lidar com crianças e adolescentes, além de ter que fazer o cadastramento no Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos.

“O que mais me marcou nesse trabalho foi a receptividade das crianças. De início, elas ficam meio fechadas de verem policiais ali, mas depois se aproximam e passam a admirar o trabalho, muitas dizem que querem ser policiais quando crescer. Depois disso é uma enxurrada de criança para dar atenção”, contou o major Soares, que foi coordenador operacional da Ronda Escolar em 2022. “Para a gente que lida com ocorrências negativas no dia a dia, trabalhar com esse público é prazeroso”, enfatizou.

Mais de 4 mil objetos apreendidos em ocorrências escolares entre 2019 e 2023

Nos últimos quatro anos, mais de 4,2 mil objetos diversos foram apreendidos durante ocorrências nas imediações de escolas. Esses itens podem variar desde facas, estiletes e outros tipos de pertences de adolescentes infratores.

“É um programa de sucesso, que tem a integração da segurança, da educação, bem como pais, alunos e professores. Constantemente nos encontramos em reuniões para tratar de assuntos pertinentes ao ambiente escolar e sempre todos se mostram muito participativos em atuar contra o problema”, contou.

Outros programas contra a violência escolar

A SSP criou um botão de acionamento para dar prioridade a ocorrências que envolvam a comunidade escolar dentro do aplicativo 190 SP. Alunos e professores podem acioná-lo caso tenha alguma ameaça de ataque.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) também tem entrosado policiais, alunos, professores e família. O projeto capacita jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver socialmente de maneira saudável, longe das drogas e da violência.