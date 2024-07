Rodízio de veículos é suspenso na cidade de SP nesta quarta (3) por causa de greve de ônibus

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso nesta quarta-feira (3) pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), por causa da greve de motoristas e cobradores de ônibus, prevista para ter início à meia-noite.

Não circulariam veículos com placas final 5 e 6, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Quem descumprisse a regra correria o risco de ser multado em R$ 130. A infração é considerada média, com quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Todas as demais restrições continuarão valendo normalmente.

A greve no sistema municipal de transporte urbano foi aprovada na última sexta-feira (28) e confirmada nesta terça (2), após sindicato e empresas não chegarem a um acordo.

A Justiça determinou, contudo, que toda a frota de veículos esteja nas ruas durante os horários de pico -das 6h às 9h e das 16h às 18h.

Nos demais horários do dia, os funcionários deverão manter metade da frota de ônibus da capital. O Sindmotoristas, que representa os trabalhadores do sistema de ônibus, não se pronunciou oficialmente após a audiência de conciliação, e convocou uma reunião plenária com trabalhadores para a tarde desta terça, que acabou por confirmar a greve.