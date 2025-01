Rodas elétricas e motores aquecidos: o transporte ganha nova cara

A venda de caminhões elétricos cresceu em 2024 no Brasil. De janeiro a dezembro do ano passado, foram emplacadas 480 unidades, uma expansão de 46,34% ante os 328 veículos comerciais vendidos em 2023. De acordo com a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, a alta está ligada ao aquecimento das vendas por meio de comércio eletrônico e à expansão da oferta de produtos, sobretudo, chineses. A marca que mais emplacou caminhões elétricos no ano passado foi a Volkswagen – a linha e-Delivery, disponível nos modelos de 11 e 14 toneladas, encerrou 2024 com 236 unidades emplacadas. As vendas da linha e-Delivery deram à Volkswagen Caminhões participação 49,17% nas vendas totais de caminhões elétricos no Brasil. A marca alemã, que fabrica seus ônibus elétricos na cidade fluminense de Resende, foi seguida pela chinesa JAC Motors, com 156 caminhões importados da China e 32,50% de “share”.

Didática do crescimento

Ônibus de turismo da Mercedes-Benz (Divulgação)

De janeiro a dezembro de 2024, foram vendidos 27.675 ônibus no Brasil, ante as 24.621 unidades comercializadas em 2023, significando aumento de 12,4 %. Os resultados são os melhores vividos pela indústria de ônibus desde 2013, ano em que o setor emplacou 36 mil veículos. A Mercedes-Benz mais uma vez liderou as vendas, com 13.647 unidades e 49,31% de participação de mercado. A segunda colocada foi a Volkswagen, com 5.837 unidades e 21,09% de “share”. O programa “Caminho da Escola” foi essencial para esse crescimento, pois o Governo Federal fez licitação de 16 mil ônibus em 2024, dos quais 8 mil já foram entregues. “Por essa razão, acreditamos que neste ano o feito poderá se repetir. Afinal, a indústria ainda entregará mais 8 mil unidades ao ‘Caminho da Escola’”, explica Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.

Tecnologia de exportação

Ônibus elétrico Mercedes-Benz eO500U com carroceria Caio eMillennium (Divulgação)

A Mercedes-Benz do Brasil fez os primeiros testes do seu chassi de ônibus elétrico a baterias fora do Brasil. Produzido em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e já entregue a clientes em São Paulo, o modelo eO500U equipado com carroceria Caio eMillennium enviado para o Chile é também a primeira exportação do modelo para a América Latina. O veículo foi exportado temporariamente para demonstração a clientes e gestores do transporte coletivo, sendo utilizado em trechos da cidade de Santiago. Com capacidade total para transportar 91 passageiros, o eO500U enviado para o Chile é um modelo Padron 4×2 de piso baixo, para carrocerias de até 13,2 metros. Entre seus diferenciais está a autonomia de 250 quilômetros. O sistema de recarga de baterias é do tipo plug-in, mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler Buses em seus ônibus elétricos, levando até três horas para a recarga completa.

No fretamento catarinense

Iveco Bus 17-280 (Divulgação)

A empresa Lancatur Transporte e Turismo, de Santa Catarina, incorporou três unidades do Iveco Bus 17-280 na configuração fretamento. Produzido no Complexo de Sete Lagoas (MG), o modelo foi concebido com base no conceito “downspeeding”, permitindo que o motor opere com baixas rotações e torque elevado, resultando em maior eficiência, redução do consumo de combustível e aumento de sua vida útil. O propulsor de seis cilindros N67, produzido pela FPT Industrial, marca que também integra o Iveco Group, entrega 280 cavalos de potência e 96,8 kgfm de torque, maior faixa de performance da categoria. O Peso Bruto Total (PBT) de cerca de 17 toneladas permite montar o chassi em diferentes configurações de carroceria, para aplicações urbanas, rodoviárias e de fretamento. A capacidade é de até 59 passageiros.