Volkswagen apresenta nova geração do e-Delivery

Quase quatro anos após a apresentação de seu protótipo, o Volkswagen e-Delivery começou a ser entregue aos primeiros clientes há três anos, no final de 2021. Desde que começou a vender a família de elétricos, que conta com os modelos de 11 e de 14 toneladas, a fabricante com sede na cidade fluminense de Resende emplacou mais de 400 unidades desses caminhões. Agora, o primeiro caminhão 100% elétrico produzido no Brasil estreia uma nova geração, que foi um dos destaques no estande da Volkswagen na Fenatran 2024, realizada em São Paulo na primeira semana de novembro. O e-Delivery passa a vir equipado com um novo motor elétrico de 280 kW (380 cavalos), uma redução de 6,7% na potência em relação aos 300 kW (408 cavalos) do modelo anterior. Já o torque teve um aumento de 7% e entrega agora 234,5 kgfm, disponíveis desde a partida (como em qualquer motor elétrico). O modelo continua a vir com opções de três ou seis packs de bateria, que, segundo a Volkswagen, proporcionam até 250 quilômetros de autonomia.

A Volkswagen afirma que o novo motor garante maior força e capacidade de resposta ao caminhão, otimizando as operações de transporte em vários setores. Com um PBT de 11.400 quilos, outra novidade está no seu PBTC e CMT de 15 mil quilos, com capacidade de reboque de 3.600 quilos, a maior da categoria. Essa configuração, aliada à redução de peso nos componentes do e-Delivery, eleva a capacidade de carga útil para 6.300 quilos, na versão com maior autonomia, um aumento de 16% em relação à primeira geração lançada em 2021. No novo e-Delivery 11 toneladas, as novidades incluem ainda redução do tempo de recarga, recarga AC, novos freios EBS, controle de estabilidade, novas tecnologias de conectividade e as maiores capacidade de carga útil da categoria. Outro destaque do novo veículo é o e-PTO (Power Take-Off) de fábrica. Com capacidade de até 30 kW de potência, o sistema permite o uso da energia elétrica das baterias para alimentar componentes auxiliares, como guindastes, bombas e compressores, resultando em uma maior eficiência energética.

Entre os carregadores, um novo diferencial do caminhão elétrico da Volkswagen é o opcional de corrente alternada (AC), ideal para aplicações com um carregamento mais lento, com um custo de investimento menor para a opção. O carregador está disponível em duas versões, de 11 e 22 kW. Já os novos carregadores de corrente contínua (DC) estão otimizados com novo sistema de arrefecimento das baterias e trazem maior disponibilidade para o veículo, carregando qualquer variante de baterias de zero a 80% em até uma hora. O sistema de regeneração segue presente no novo caminhão, podendo recuperar até 40% da energia nas desacelerações, aumentando a eficiência e a economia de bateria. Além da suspensão pneumática integral no eixo traseiro, a nova geração conta com freios eletrônicos (EBS) e sistema de controle de estabilidade eletrônico (ESC), proporcionando maior performance e segurança em frenagens e manobras.

O recém-lançado pacote Highline, disponível para toda a linha a diesel de caminhões da Volkswagen, também pode ser adotado no novo e-Delivery. O destaque do pacote opcional é o painel de instrumentos 100% digital e mais intuitivo e personalizável, com 10 polegadas. Também faz parte do pacote Highline uma central multimídia com tela de 7 polegadas e mais de 30 funções diferentes, permitindo total conectividade do cliente e integração com o smartphone pelo espelhamento sem fio via Android Auto ou Apple CarPlay, com a experiência de uma tela sensível ao toque. Complementam o pacote o volante multifuncional – com acesso ao computador de bordo e interface com o rádio – e o novo aplicativo VW Connect, no qual podem ser controladas funções do veículo e acessadas informações com poucos cliques no celular.