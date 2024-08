Roda Rico estende promoção do Dia dos Pais até 31 de agosto

A Roda Rico prolongou a ação especial do Dia dos Pais até o fim do mês de agosto. Assim, quem não comemorou a data, tem um tempinho a mais para passear ao lado do seu parceiro de todas as horas.

Na atração, que é um dos principais pontos turísticos da cidade, o valor único do ingresso contempla pai e filho para fazerem um passeio panorâmico e criar momentos incríveis para toda a família. Para ter acesso à promoção, o pai precisa estar acompanhado de um filho pagante integral e adquirir o ingresso das seguintes maneiras: diretamente na bilheteria do local por R$ 79,99, ou antecipadamente no site da Roda Rico pelo valor de R$ 69,99.

Clientes da plataforma Rico que realizarem a compra e utilizarem o ingresso em agosto também têm benefícios para curtirem o local durante todo o mês. E vale da mesma forma: ingressos adquiridos diretamente na bilheteria do local têm o valor de R$ 57,99, e antecipadamente pelo site da Roda Rico o valor fica R$ 47,99, e também são válidos para pai e filho.

A promoção é válida de quarta a sexta, das 12h às 19h; e aos sábados e domingos, das 10h às 19h.

Gastronomia exclusiva

Para dar um Up na comemoração, a Roda Rico oferece pacotes gastronômicos dentro de uma cabine exclusiva a 91 metros de altura, com variedades de comidas, bebidas e frutas frescas da estação.

A ideia do local é continuar surpreendendo no presente de Dia dos Pais, inclusive no tempo diferenciado do passeio, pois esse serviço inclui duas voltas na roda-gigante. De quarta a sexta-feira, a celebração tem duração de 1h40. Aos finais de semana e feriados, a experiência dura 1 hora, proporcionando momentos únicos para comemorar de maneira inesquecível.

Os pacotes devem ser adquiridos por meio do WhatsApp (11) 91698-1292 com 48h de antecedência nos horários de terça a sexta das 12h às 16h, ou das 18h às 19h. Já aos finais de semana e feriado o horário de compra é das 10h às 16h, ou das 18h às 19h.

A Roda Rico é um observatório onde é possível contemplar diversos pontos da cidade de São Paulo, como os inúmeros prédios, a maior e uma das mais importantes universidades públicas, a Universidade de São Paulo (USP), áreas verdes, a Marginal e o Rio Pinheiros, enfim, tudo torna-se um cartão-postal paulistano.

SERVIÇO RODA RICO

Funcionamento: Quarta, quinta e sexta das 12h às 19h. Sábados e domingos das 10h às 19h.

Ingressos: www.rodarico.com.br

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período