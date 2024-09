Rock in Rio 2024: cerca de 27 mil passageiros devem embarcar pelo Terminal Rodoviário Tietê

Para atender quem ainda deseja curtir os últimos dias do maior festival de música e entretenimento do mundo, a Socicam – concessionária responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Tietê, mantém operação especial para recepcionar os passageiros.

De acordo com dados da concessionária, entre sexta-feira (20/09) e domingo (22/09), cerca de 27 mil pessoas devem embarcar pelo Terminal Rodoviário Tietê com destino à Rodoviária do Rio. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a expectativa é de um aumento de 66% nos embarques para a cidade.

Nos primeiros dias de festival, entre 11 e 15 de setembro, mais de 31 mil passageiros viajaram de ônibus rodoviário regular rumo ao Rio de Janeiro.

Para o último fim de semana de Rock In Rio, mais de 300 ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda. Se a demanda for maior, mais carros podem ser programados.

Aos que ainda irão viajar nesta edição do Rock in Rio, a concessionária recomenda:

Caso não seja possível realizar a compra online antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

Atenção com os documentos: Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto; Embarque de crianças e adolescentes: Para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse: www.tjsp.jus.br, em Informações/ Infância e Juventude/ Autorização de Viagem;

Limite de bagagem: São permitidos até 30kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

Chegue com antecedência: É importante que o passageiro chegue ao terminal com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário marcado na passagem. Para proporcionar conforto e segurança antes do embarque, o empreendimento conta com uma ampla praça de alimentação e lojas de diversos segmentos;

Remarcação de passagens: A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.