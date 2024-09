Robozão interage com passageiros na Estação Palmeiras-Barra Funda

O Robozão, um carismático personagem robótico, de 2,8 metros, vai animar e interagir com os passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no próximo dia 17 de setembro (terça-feira), das 7h às 13h, na Estação Palmeiras-Barra Funda. A ação, promovida pelo Instituto PROA em parceria com a CPTM, visa divulgar o processo seletivo PROPROFISSÃO, curso gratuito de Programação e Desenvolvimento de Sistemas destinado a jovens de 17 a 22 anos, que tenham concluído ou estejam no último ano do ensino médio em escola pública.

Durante sua performance, o Robozão vai interagir com o público e divulgar o curso gratuito, que está com inscrições abertas para a turma do primeiro semestre de 2025 no site da organização: https://www.proa.org.br/.

A CEO do Instituto PROA, Alini Dal’Magro, destaca que o objetivo é atrair atenção para essa iniciativa, visando preparar os jovens para o mercado de trabalho. “Vamos promover uma atividade interativa para chamarmos a atenção de responsáveis e jovens sobre a iniciativa gratuita de formar profissionais para o mercado de programação e tecnologia, que está em alta. O charmoso Robozão, com quase 3 metros de altura, é uma atração tecnológica e performática”, explica.

Além de ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública e ter entre 17 e 22 anos, o interessado precisa morar na Grande São Paulo. Os alunos selecionados terão notebook emprestado, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para acompanhar as aulas diárias nos turnos da manhã (9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso tem duração de seis meses e é semipresencial. Às segundas, quartas e sextas-feiras, os estudantes podem acompanhar de forma remota, já às terças e quintas-feiras, as aulas serão presenciais no Senac Lapa Tito (Rua Tito, 54 – Vila Romana, São Paulo). Eventualmente, haverá aulas aos sábados.

A formação é dividida em três núcleos. No Técnico, os jovens desenvolvem competências técnicas em Programação e Desenvolvimento de Sistemas por meio de trabalho em grupo, vivências corporativas, projetos e atividades. O Comportamental atua nas habilidades sociocomportamentais e perfil profissional com atividades relacionadas ao autoconhecimento, propósito, carreira e mercado de trabalho. O Cultural ajuda a expandir o repertório cultural dos jovens.

“O curso é uma excelente opção de profissionalização de jovens de escolas públicas para um mercado emergente, que está cada vez contratando mais e pagando melhores salários. Queremos divulgar essa oportunidade para que esses jovens possam construir uma carreira promissora, com foco nas demandas do futuro. Para nós, do PROA, o PROPROFISSÃO tem um grande valor social e também de geração de renda”, afirma Alini.

Serviço:

Apresentação do Robozão

Dia: 17 de setembro – Terça-feira

Horário: 7h às 13h

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda

Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119, Barra Funda, São Paulo

Curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas

Inscrições: https://www.proa.org.br

Duração: 6 meses

Aulas diárias: De quatro horas, das 9h às 13h ou das 14h às 18h