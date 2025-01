Roberta Miranda revisita desentendimento com Paula Fernandes

Na última segunda-feira, dia 20, Roberta Miranda foi uma das convidadas do programa Roda Viva, transmitido pela TV Cultura, onde revisitou seu relacionamento com a cantora Paula Fernandes, abordando desentendimentos que marcaram sua trajetória conjunta.

A artista relembrou um episódio envolvendo Paula Fernandes e Thiago Silva, diretor de DVD da TS Music. “Ela havia humilhado meu diretor, o Thiago. Ele ficou muito abalado… já havia presenciado situações semelhantes em que ela menosprezou outras pessoas, inclusive patrocinadores. Isso me incomodou profundamente, pois tenho grande apreço por ele”, contou Roberta durante a entrevista.

Apesar disso, Roberta garantiu que não guarda ressentimentos pessoais. “Jamais questionaria o caráter dela ou de qualquer outra pessoa. Falei sobre um evento específico. Admiro Paula como compositora e aprecio sua voz; não tenho nada contra ela”, declarou.

Críticas à nova geração de artistas

Durante a conversa, Roberta também abordou a decisão do cantor Jão de interromper temporariamente sua carreira. Ela usou suas redes sociais para criticar a nova geração de músicos, expressando preocupação com a resistência dos jovens artistas. “Os novinhos estão tendo dificuldade em lidar com os desafios da carreira! Essa geração parece ser uma bolha de sabão… ao primeiro aperto, estouram! É triste ver tantos talentos jovens se afastando dos palcos”, comentou.

Reflexões sobre o início da carreira

Além das críticas, Roberta compartilhou lembranças dos desafios enfrentados no início de sua trajetória. “Há 40 anos, a realidade era bem diferente. Não havia os recursos disponíveis hoje em dia; palcos eram improvisados e mal iluminados. O que nos restava era pura paixão pela arte e talento”, recordou.

