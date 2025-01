Roberta Miranda afineta Jão e faz comparação com sua trajetória

A cantora Roberta Miranda se manifestou nas redes sociais sobre a recente decisão do jovem artista Jão de interromper sua carreira, gerando discussões entre os fãs e o público em geral. A declaração de Miranda ocorreu em resposta a uma postagem do portal LeoDias no Instagram, que informava sobre a pausa do cantor, que recentemente concluiu uma turnê com recordes de público.

A crítica de Roberta Miranda

Em seu comentário, a veterana da música expressou seu descontentamento com a decisão do colega, citando a dificuldade enfrentada por artistas mais novos na indústria musical atual. “Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… apertou, explode! Uma pena ver tantos com tão pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos”, afirmou.

Comparações com sua trajetória

Roberta Miranda também fez uma comparação com sua própria trajetória, lembrando que, em seus primeiros anos como artista, as condições eram diferentes. Ela comentou sobre a falta de infraestrutura nos shows da época, destacando que o que predominava era o talento e a paixão pela música. “Não tinha investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca… som então nem se fala. O que restava era o TALENTO, GOGÓ, RAÇA E AMOR À ARTE! Bora fazer o que fiz MENINADA!! 30 shows em um mês por 12 anos consecutivos. E 5 em um dia”, enfatizou.

Após algumas horas de sua publicação inicial, Roberta decidiu remover o comentário do Instagram, levando muitos a especularem se ela teria se arrependido da crítica feita ao colega mais jovem. Em sua reflexão sobre o tema, ela ainda fez questão de ressaltar seu próprio comprometimento com a qualidade dos shows que realiza até hoje. “Mas… enfim descansem mesmo!! Que o tempo voa!”, concluiu.