Roberta Miranda lança o EP 3 do projeto INFINITO

Após fechar o ano em grande estilo publicando sua tão aguardada biografia, “Um Lugar Todinho Meu” e se apresentando diante de um público de mais de 2 milhões de pessoas no tradicional Réveillon da Paulista, a cantora e compositora Roberta Miranda abre o ano de 2025 trazendo mais novidades para seus fãs e para os verdadeiros apaixonados por ‘modão’. Nesta sexta-feira (17/01), ela brinda o público com o lançamento do EP 3 do novo projeto INFINITO, que chega a todas as plataformas de áudio e no YouTube.

Com muito romantismo, a eterna “Rainha da Música Sertaneja” contempla no EP as faixas: “Meus pedaços” (canção de autoria da artista em parceria com Carlos Randall), “Esperança” (do álbum Roberta Miranda – Volume II), “Você é Tudo que Pedi a Deus” (composição própria, gravada por Cezar & Paulinho), além de “Dia de Formatura” (clássico do repertório de Nalva Aguiar).

“Nada melhor do que começar o ano trazendo boas novidades aos meus fãs. É com muito carinho que estou apresentando mais um EP do meu DVD INFINITO, que é um projeto bastante especial. A expectativa não poderia ser maior, afinal, foram vocês (meus fãs) quem me ajudaram a escolher cada uma das canções que fazem parte desse projeto. Continuem ligados, porque são muitas coisas bacanas que estou preparando para 2025”, comenta.

Com o lançamento do EP 3, sobe para 14 o número de músicas divulgadas do DVD INFINITO. A divulgação do álbum, que foi gravado no palco do Villa Country em abril de 2024, teve início com a divulgação da parceria inédita entre Roberta Miranda e Luísa Sonza em “Majestade, o Sabiá”. Na sequência, foram apresentadas as faixas: “Tempo ao Tempo”, “Garçom”, “Mistério”, “Boate Azul”, “Domingo de Manhã”, “Duas Taças”, “Mito”, “Meu Ex-Amor” – atual música de trabalho de Roberta Miranda nas rádios e “Vá com Deus”, que trouxe a participação especial de Gustavo Mioto. Além de dar o nome ao novo álbum, INFINITO é também o nome da atual turnê de shows da artista, que seguirá pela estrada em 2025.

Roberta Miranda – INFINITO EP. 3

– Meus pedaços (Roberta Miranda / Carlos Randall)

– Dia de Formatura (Moacyr Franco)

– Esperança (Roberta Miranda)

– Você é tudo que pedi a Deus (Roberta Miranda)