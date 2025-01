Roda Viva recebe a cantora e compositora Roberta Miranda nesta segunda (20)

O Roda Viva desta segunda-feira (20/1) recebe Roberta Miranda, consagrada pelo público como Rainha do Sertanejo. Os mais de 30 anos de carreira e detalhes da vida pessoal da cantora e compositora estarão no programa que vai ao ar a partir das 22h, com apresentação de Vera Magalhães, na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, X, TikTok e Facebook.

A bancada de entrevistadores é composta por Fabia Oliveira, jornalista e colunista do portal Metrópoles; Andre Piunti, jornalista e apresentador do canal Piunti no YouTube; Janaina Nunes, jornalista da Record; Paula Carvalho, apresentadora do Flow News; Lilian Coelho, editora-chefe de Perfil Brasil. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.