Jão anuncia pausa na carreira

O cantor Jão, conhecido por suas performances vibrantes, encerrou sua turnê de quase um ano com um show impressionante no Allianz Parque, em São Paulo, realizado no último sábado (18). O evento contou com uma série de elementos cênicos marcantes, incluindo o artista deitado em uma cama em chamas e momentos em que ele parecia voar, culminando em uma chuva de cartas que encantou o público presente.

Durante a semana anterior ao seu último espetáculo, Jão foi entrevistado pelo programa Fantástico, onde compartilhou um pouco sobre sua vida pessoal e os desafios enfrentados ao longo da turnê. O cantor revelou ser um amante dos gatos e admitiu ter dificuldades em lidar com publicidade. Ele também falou sobre sua saúde, mencionando que precisou se recuperar de uma virose antes do grande show. Ao ser questionado sobre sua preparação para a apresentação final, ele afirmou: “Eu não deixo abalar muito assim, já fiz show muito doente”.

A grandiosidade da performance foi planejada em conjunto com seu produtor e namorado, Pedro Tófani. No entanto, a intensidade desse último espetáculo levou Jão a refletir sobre a necessidade de uma pausa na carreira. “Quero dar um tempo, quero… virar um fantasma, assim, virar um… curtir”, disse ele durante a entrevista.

Quando questionado sobre seus planos futuros, Jão comentou sobre a possibilidade de um período sabático: “Poderia ser… A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia. Mas eu também quero fazer coisas simples, como organizar uma festa com meus amigos ou apenas ficar com meus gatos no sofá, sem fazer nada”.