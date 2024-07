RMSP é responsável por 20,5% da produção nacional no setor automotivo

A Fundação Seade divulgou dados sobre o valor da transformação industrial (VTI) gerado no país, que apontam que, se fossem equiparadas a estados, três regiões administrativas figurariam entre as dez maiores áreas industriais do país: Campinas (11,9%), a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (9,9%) e São José dos Campos (3,2%).

O Estudo da Fundação Seade dispõe ainda de números para as regiões administrativas do Estado de São Paulo em comparação com os estados brasileiros em cinco setores industriais: automotivo, máquinas e equipamentos, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, produtos químicos e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.

No setor automotivo, quatro regiões se sobressaem: a RMSP, com 20,5% da produção nacional, seguida pelas RAs de Campinas (19,6%), São José dos Campos e Sorocaba (ambas com 5,7%). Já no segmento de máquinas e equipamentos, lideram a RA de Campinas (19,2%), a RMSP (12,3%), a RA de Sorocaba (5,4%) e a RA Central (2,7%).

No setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, a RA de Campinas (30,7%) e a RMSP (30,1%) dominam a produção, com participações relevantes também das RAs de São José dos Campos (3,5%), Ribeirão Preto (1,3%) e Sorocaba (1,2%). Em produtos químicos, destacam-se a RA de Campinas (17,1%) e a RMSP (17,0%), com presença também das RAs de São José dos Campos (3,9%) e Santos (3,2%).

Em produtos de informática, eletrônicos e ópticos, a RA de Campinas representa 28,1% do VTI do segmento no país, seguida pelas RAs de Sorocaba (5,0%), RMSP (4,4%) e São José dos Campos (3%).

Outros setores que também apresentam regiões paulistas com destaque são: fabricação de móveis, com a RMSP e a RA de São José do Rio Preto respondendo cada uma por cerca de 5% do VTI nacional do segmento; produtos têxteis na RA de Campinas (15%), RMSP (11,3%) e RA de Sorocaba (3,8%); e produtos de couro na RA de Franca (3,8%).

VTI

O Valor da Transformação Industrial (VTI) corresponde à diferença entre o valor bruto da produção industrial (VBPI) e o custo com as operações industriais (COI). O VBPI é a soma das vendas de produtos e serviços industriais, variação dos estoques dos produtos acabados e em elaboração, e produção própria realizada para o ativo imobilizado.