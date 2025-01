Rivais? Veja a reação de Belo após Denilson conquistar espaço na Globo

Após duas décadas de desavenças legais, o ex-jogador de futebol Denilson e o cantor Belo finalmente encontraram um caminho para a reconciliação. A reaproximação ocorreu na última segunda-feira (07), quando Denilson, atual comentarista do Sportv, publicou um vídeo em suas redes sociais interpretando a canção “Farol das Estrelas”, do cantor. Em resposta, Belo repostou o vídeo e expressou seu apoio ao ex-atleta com a frase: “Vai com tudo, jogador. Denílson é Globo”.

Uma disputa que atravessou décadas

A relação entre os dois começou a se deteriorar no início dos anos 2000, quando Denilson moveu uma ação judicial contra Belo. O motivo da disputa foi uma alegação de quebra de contrato por parte do cantor ao deixar a banda Soweto, o que resultou em uma demanda de indenização que girava em torno de valores milionários. Desde então, o litígio se arrastou por muitos anos até que, em 2023, Denilson anunciou que as desavenças haviam sido superadas.

Reconciliação celebrada nas redes sociais

Com a recente ascensão de Denilson na Globo, o ambiente de reconciliação se intensificou. A colega Tatá Werneck, que atua ao lado de Belo no programa “The Masked Singer Brasil”, também comentou sobre o reencontro dos dois, fazendo uma brincadeira sobre como o clima festivo das comemorações de fim de ano poderia ter influenciado esse momento de perdão.

O episódio não apenas marca o fim de um longo período de disputas judiciais entre as personalidades, mas também abre espaço para uma nova fase em suas vidas profissionais e pessoais, onde a amizade pode ser restabelecida.