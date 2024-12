Viviane Araújo fala sobre documentário de Belo

Na noite desta terça-feira (3), a cidade do Rio de Janeiro foi palco da 31ª edição do Prêmio Multishow, evento que reuniu diversas personalidades do mundo artístico. Entre os destaques, Viviane Araújo chamou a atenção ao surgir com um traje deslumbrante, adornado com cristais e fendas estratégicas. Além do impacto visual, a atriz também foi assunto devido à sua ligação com o documentário recém-lançado no Globoplay sobre o cantor Belo.

Viviane Araújo, que compartilhou quase uma década de sua vida com Belo, entre 1998 e 2007, foi inevitavelmente mencionada na narrativa sobre o músico. Ao ser questionada sobre sua participação na obra, a atriz declarou: “Essa é uma história que pertence ao meu passado. Ele decidiu contar essa trajetória em um documentário, e eu fiz parte dessa vida. Para mim, isso já não faz sentido algum. Não me incomodei com o projeto porque não assisti. É algo que deixei para trás e não pretendo revisitar.”

Além de suas declarações sobre o documentário, Viviane Araújo também ofereceu conselhos para futuras mamães que pretendem desfilar no Carnaval. Tendo desfilado como rainha de bateria do Salgueiro durante a gravidez de cinco meses em 2022, ela compartilhou dicas valiosas com Lexa e Brunna Gonçalves, que planejam participar da festa enquanto aguardam seus bebês: “Minha principal preocupação era o tamanho do salto. Com aprovação médica, consegui reduzir a altura dos sapatos e ainda sambar confortavelmente.”

A entrevista completa com Viviane Araújo foi conduzida por Samanta Alves, repórter especial do gshow, durante a cobertura do Prêmio Multishow 2024. O evento destacou não apenas a moda e as declarações das celebridades presentes, mas também as histórias pessoais que continuam a inspirar e entreter o público.