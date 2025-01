Globo anuncia Denílson como novo comentarista de futebol

A Globo anunciou a contratação do ex-jogador Denílson, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, para integrar seu time de comentaristas. O ex-atleta será uma das atrações do novo programa de domingo do Sportv e também contribuirá com a edição paulista do Globo Esporte, além de participar da cobertura das partidas da seleção nacional.

Com 47 anos e uma carreira marcada por importantes conquistas no futebol, Denílson se aposentou dos gramados em 2010 e iniciou sua trajetória como comentarista na Band, onde atuou até 2024. A mudança para a Globo representa uma nova oportunidade para ele alcançar um público ainda maior.

“Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação. Acredito que consegui isso, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou realizando meu objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país”, declarou Denílson sobre sua nova fase profissional.

O programa dominical do Sportv está previsto para estrear ainda neste primeiro trimestre, com foco em análises descontraídas e informativas sobre os principais acontecimentos da rodada do futebol. Além disso, Denílson fará participações regulares na edição paulista do Globo Esporte, que será apresentado por Fred Bruno a partir deste mês, e também estará presente nas transmissões pré-jogo da Seleção Brasileira.

“Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui; esse é meu grande objetivo. Estou iniciando um novo capítulo na minha carreira, repleto de expectativas. Não poderia escolher lugar melhor para dar esse salto profissional, continuar evoluindo e aprendendo. Vamos unir conhecimento e forças para fazer um grande 2025”, acrescentou.

No auge de sua carreira como jogador, Denílson começou no São Paulo e teve passagens por clubes renomados como Flamengo, Palmeiras, Betis e Bordeaux. Conhecido por seu estilo irreverente e leve como comentarista, ele é casado com a atriz Luciele di Camargo e pai de dois filhos: Maria Eduarda e Davi.