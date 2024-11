Neymar Jr. rebate críticas de Fred Desimpedidos e a polêmica agita as redes sociais

O astro do futebol Neymar Jr. tornou-se recentemente o epicentro de um debate público após receber críticas de Fred Bruno, ex-participante do Big Brother Brasil e popularmente conhecido como Fred Desimpedidos. As declarações de Fred foram proferidas durante uma participação no podcast Alt Tabet, sob a condução de Antonio Tabet, e suscitaram uma resposta quase imediata do jogador por meio das redes sociais.

Fred, ao longo do episódio, elogiou as habilidades de Neymar em campo, mas levantou questionamentos acerca das suas decisões fora dele, classificando-as como frequentemente polêmicas. Ele destacou que, em eventos de grande visibilidade como a Copa do Mundo, parte do público nutre uma antipatia pelo jogador, motivada por suas atitudes pessoais e profissionais. “Nosso maior craque e recordista comete alguns erros em suas escolhas fora dos gramados”, ponderou Fred.

O comunicador ainda abordou a dimensão cultural da figura de Neymar, sugerindo que sua imagem transcendeu tanto o esporte que ele é responsabilizado até mesmo quando não está em campo e a Seleção Brasileira sofre derrotas. “É algo enraizado culturalmente”, afirmou Fred.

As palavras de Fred rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, chegando até Neymar, que revidou chamando-o de “fanfarrão“. Paralelamente, Cris Guedes, amigo próximo do atleta, defendeu Neymar insinuando que Fred adotou um novo comportamento após sua experiência na emissora Globo: “Existe um Fred antes e outro depois da Globo. Algumas atitudes são discutíveis”, declarou Cris.