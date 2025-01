Band exibe série documental “PCC: Poder Secreto”

A Band exibe a partir de segunda-feira (6), na faixa “Noites da Max” às 22h45, a série documental PCC: Poder Secreto. Baseada no livro Irmãos: Uma História do PCC, de Gabriel Feltran, e dirigida por Joel Zito Araújo, a produção Max Original conta a trajetória da facção, retrata os bastidores do ambiente prisional e destaca a cultura musical que reflete uma realidade ocultada pela sociedade.

Os quatro episódios, com 45 minutos de duração cada um, apresentam um panorama inédito do Primeiro Comando da Capital (PCC) – desde a sua fundação até os dias atuais – e reúne depoimentos de ex-agentes carcerários, ex-membros da associação criminosa, familiares e autoridades, narrando os detalhes a partir do ponto de vista dos próprios “irmãos”, que revelam suas lógicas internas, códigos de conduta e estruturas. A atração mostra ainda canções emblemáticas licenciadas pelos Racionais MC’s, 509-E, Evandro Babá e MC Orelha.

PCC: Poder Secreto vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 22h45, na tela da Band. Confira o trailer:

Na sexta-feira (10), no mesmo horário, a emissora leva ao ar o primeiro capítulo de Crimes Misteriosos: Madeleine McCann, outro documentário de sucesso da plataforma de streaming que busca entender o que aconteceu com a garotinha britânica de 3 anos, desaparecida desde 2007 quando passava férias com a família em Portugal. Quase 18 anos depois, o caso continua sem respostas.