Galvão Bueno pode retornar à Band em 2025

O renomado narrador esportivo Galvão Bueno, conhecido por sua longa trajetória na televisão brasileira, está sendo cogitado para uma possível volta à TV Bandeirantes no ano de 2025. Com um histórico na emissora entre 1977 e 1980, Galvão poderia retomar sua carreira em um novo capítulo na Band.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, Letícia Bueno, filha e empresária do narrador, se reuniu com a alta direção do Grupo Bandeirantes em São Paulo durante esta semana. Embora a conversa tenha gerado expectativas, fontes próximas confirmaram que se tratou de um “papo informal” e que, até o presente momento, não há negociações concretas em andamento para que Galvão se una à emissora.

Ainda segundo relatos do Estadão, o encontro de Letícia Bueno com os executivos da Band ocorreu durante uma visita à sede da emissora. No entanto, a fonte enfatizou que não houve proposta formal para um retorno do narrador.

Atualmente, Galvão Bueno, de 74 anos, possui um contrato vigente com a Rede Globo, que se encerrará ao final de 2024. Para o próximo ano, ele já foi confirmado como comentarista nos jogos do Campeonato Brasileiro que serão transmitidos pelo Amazon Prime Video, reafirmando sua relevância no cenário esportivo brasileiro.

Com uma carreira marcada por momentos icônicos e uma vasta experiência em transmissões ao vivo, a possibilidade de Galvão Bueno retornar à Band é um assunto que está gerando grande interesse entre os fãs de esportes e da televisão brasileira.