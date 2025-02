Rio registra temperatura recorde de 44°C, a mais alta desde 2014

A temperatura máxima desta segunda (17) no Rio de Janeiro atingiu 44°C em Guaratiba, na zona oeste, marcando recorde do Sistema Alerta Rio desde o início das medições em 2014. O novo registro superou a máxima anterior de 43,8°C, alcançado em 18 de novembro de 2023.

Nesta terça, o céu apresentará variação de nebulosidade, sem previsão de chuva. As temperaturas permanecerão elevadas, podendo ultrapassar os 40°C, com ventos predominantemente moderados à tarde.

Na quarta e quinta-feira, a nebulosidade continuará variável, com períodos de céu nublado. Apesar de um leve declínio nas temperaturas, o calor intenso persistirá e não há previsão de chuva. Já na sexta-feira, o céu ficará entre claro e parcialmente nublado, sem previsão de precipitação e com temperaturas ainda elevadas.

NÍVEL DE CALOR 4

Às 12h35 desta segunda-feira, a cidade atingiu o Nível de Calor 4, o segundo mais alto do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo do município, que vai até o nível 5. Desde a criação do protocolo, em junho do ano passado, essa marca nunca havia sido registrada. O nível 4 é acionado quando as temperaturas variam entre 40°C e 44°C por pelo menos três dias consecutivos.

Diante dessa condição, a prefeitura colocou em funcionamento 58 pontos de resfriamento, orientou a população sobre a necessidade de adaptar rotinas que envolvam exposição prolongada ao calor e ao sol e cogita cancelar ou reagendar eventos de médio e grande porte em áreas externas.

Além disso, a empresa Águas do Rio, uma das três distribuidoras de água da cidade do Rio de Janeiro, informou que precisou, nesta segunda (17), realizar um reparo emergencial em uma adutora localizada em Benfica, na Zona Norte. O reparo foi concluído no início da noite.

Como consequência, moradores de 36 bairros foram afetados, mas segundo a distribuidora, já tiveram o serviço normalizado.

Houve registro de falta de água em Abolição, Água Santa, Benfica, Brás de Pina, Cachambi, Cavalcante, Coelho Neto, Colégio, Del Castilho, Encantado, Engenho Dentro, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Madureira, Manguinhos, Méier, Olaria, Piedade, Penha, Penha Circular, Pilares, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Vista Alegre.