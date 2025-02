Entenda o que são os níveis de calor no RJ

A cidade do Rio de Janeiro alcançou, pela primeira vez, o nível 4 de calor (NC4) desde a implementação de seu protocolo para temperaturas extremas, um sistema que foi estabelecido em junho do ano passado. A decisão foi anunciada pela Prefeitura no dia 17 de outubro e marca uma nova fase nas medidas de segurança e saúde pública diante das altas temperaturas.

O protocolo em questão categoriza as temperaturas em diferentes níveis, cada um exigindo ações específicas da administração municipal. Nos níveis mais baixos, como o nível 1 e 2, a orientação se limita a alertar a população sobre os riscos associados ao calor e fornecer informações sobre como se proteger. No entanto, ao atingir o nível 4, a prefeitura está habilitada a implementar medidas mais rigorosas, incluindo a criação de pontos de refrigeração e a possibilidade de cancelamento ou adiamento de eventos que não se ajustem às condições climáticas.

Esse novo protocolo foi introduzido em resposta a incidentes graves relacionados ao calor extremo. Em novembro do ano passado, uma tragédia envolvendo uma jovem fã da cantora Taylor Swift, identificada como Ana Clara Benevides Machado, acendeu um alerta sobre os riscos das altas temperaturas. A universitária, de apenas 23 anos, faleceu após sofrer uma exaustão térmica durante um show no Rio. A autópsia confirmou que as condições climáticas severas foram determinantes para sua morte.

Devido às altas temperaturas registradas na cidade, o segundo show da turnê de Taylor Swift também precisou ser adiado. A seguir estão os níveis de calor estabelecidos pelo protocolo municipal:

Nível 1: Não há previsão de altos índices de calor; sem impactos na rotina da cidade.

Nível 2: Temperaturas entre 36°C e 40°C por um ou dois dias; sem impactos significativos na rotina; orientações básicas sobre sintomas e proteção à saúde.

Nível 3: Temperaturas entre 36°C e 40°C com previsão de permanência por três dias consecutivos; reforço das orientações através dos canais oficiais da prefeitura.

Nível 4: Calor intenso (de 40°C a 44°C) previsto por pelo menos três dias; criação de pontos de resfriamento e ampliação da distribuição de água; possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos ao ar livre.

Nível 5: Calor extremo (acima de 44°C) com previsão prolongada; abertura de unidades municipais como pontos de resfriamento; possibilidade de suspensão de atividades externas em escolas e eventos esportivos.

A Prefeitura do Rio está atenta às recomendações do Centro de Operações e Resiliência para garantir a segurança da população durante este período crítico.