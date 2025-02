Rio pode bater recorde de calor com temperaturas acima de 40°C

Nos próximos dias, a cidade do Rio de Janeiro poderá vivenciar temperaturas recordes, conforme anunciado pela prefeitura. A elevação dos termômetros pode levar à implementação de medidas como a suspensão de atividades físicas ao ar livre e a alteração na rotina escolar.

De acordo com o Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, o domingo (16) apresenta uma previsão de temperatura máxima de 40°C, com ventos variando entre fracos e moderados e sem expectativa de chuvas. Para segunda-feira (17), a previsão é ainda mais alarmante, com temperaturas que podem atingir 42°C, e na terça-feira (18), 43°C.

A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, informou que a cidade pode registrar a maior temperatura já registrada em fevereiro na história. O atual recorde foi estabelecido em fevereiro de 2023, quando os termômetros alcançaram 41,8°C em Irajá.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) convocou uma coletiva de imprensa no domingo (16) para detalhar as ações que serão implementadas pela administração municipal para mitigar os efeitos do calor intenso previstos para a próxima semana.

Desde o início deste ano, a prefeitura introduziu uma nova escala de avaliação do calor, variando de 1 a 5, levando em consideração fatores como temperatura e umidade relativa do ar a cada três dias. Desde então, a capital fluminense registrou 24 dias no nível 3, três dias no nível 2 e 19 dias no nível 1, este último considerado normal.

O prefeito expressou preocupação e acredita que será necessário ativar o nível 4 da escala pela primeira vez em breve.

Entre as iniciativas planejadas estão a abertura de 58 locais destinados ao resfriamento da população, como as Naves do Conhecimento, que oferecem ar-condicionado e cursos gratuitos para jovens. “As Naves do Conhecimento são espaços bem equipados e climatizados onde abrimos as portas para que as pessoas possam se refrescar”, declarou Paes.

Além disso, parques arborizados estarão abertos ao público, enquanto trabalhadores expostos ao sol terão direito a pausas para hidratação. Nas escolas municipais, caso o calor atinja o nível 4, as aulas de educação física deverão ser transferidas para ambientes cobertos ou até mesmo suspensas.

A Secretaria Municipal de Saúde poderá também restringir atividades físicas ao ar livre durante os horários mais quentes do dia.

Apesar das preocupações relacionadas ao calor intenso, o prefeito Paes garantiu que não haverá suspensão dos tradicionais blocos de rua durante o Carnaval. “Não vamos proibir os blocos de Carnaval no Rio de Janeiro; todos sabem como é brincar sob altas temperaturas. No entanto, faremos um apelo aos foliões: mantenham-se hidratados e busquem ambientes seguros”, recomendou Paes.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, relatou um aumento significativo nos atendimentos emergenciais devido à desidratação, afetando especialmente crianças e idosos. Em janeiro, aproximadamente 3.000 atendimentos foram registrados relacionados a problemas provocados pelo calor.

Soranz alertou sobre os riscos associados ao calor nesta época do ano. “Normalmente observamos um aumento nos casos de desidratação. É fundamental lembrar que idosos e crianças podem não sentir sede adequadamente”, explicou ele. Além disso, houve relatos preocupantes sobre internações por uso excessivo de roupas em bebês.

O secretário também destacou o aumento nos atendimentos por problemas dermatológicos relacionados ao calor. “Muitos pacientes têm buscado atendimento após utilizar protetores solares caseiros ou ceras capilares inadequadas que resultam em queimaduras”, comentou Soranz. Em dezembro passado, mais de 200 pessoas foram atendidas na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar devido a esses incidentes.