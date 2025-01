Ricardo Nunes promete melhorias em creches, segurança e mobilidade em SP

O novo mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB) se inicia nesta quarta-feira (1°), com a promessa de manter a fila de creches zerada, implementar o programa Mamãe Tarifa Zero e contratar 2.000 guardas civis metropolitanos. A cerimônia de posse ocorrerá no Theatro Municipal, localizado no Centro de São Paulo, às 16h30, ao lado do vice-prefeito coronel Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ricardo Nunes foi reeleito com 59,35% dos votos válidos, superando o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em uma disputa acirrada e marcada por episódios de violência. Desde que assumiu a prefeitura em 2021, após a morte de Bruno Covas, Nunes tem se destacado por suas promessas focadas em áreas críticas da administração municipal.

O plano de governo, que abrange 35 páginas e foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), delineia as principais promessas do novo mandato. Entre as iniciativas está a expansão do transporte aquático na Represa de Guarapiranga, além da continuidade do projeto Mamãe Tarifa Zero, que visa garantir transporte gratuito para mães cadastradas em programas sociais que utilizam as creches municipais.

No setor de transporte e mobilidade urbana, Nunes promete concluir oito corredores de ônibus e iniciar a construção de mais seis, assim como implementar o Veículo Leve Sob Trilhos (VLT) no Centro de São Paulo. A ampliação da Faixa Azul, que já possui 200 km, para 400 km também está nos planos para melhorar a mobilidade na capital.

A educação é outro foco importante para o prefeito. Ele reafirma seu compromisso com a manutenção da fila das creches zerada e anunciou que todos os alunos da pré-escola terão acesso a escolas de tempo integral. Além disso, busca reverter a queda no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que sofreu uma redução recente.

No âmbito da segurança pública, o prefeito pretende modernizar os equipamentos da Guarda Civil Metropolitana e aumentar seu efetivo com a contratação de novos guardas civis. A expansão do programa Smart Sampa de videomonitoramento também está entre suas metas.

Na área da saúde, Nunes planeja construir 25 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 15 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além de promover a saúde preventiva através do fortalecimento do Programa Saúde da Família.

Em relação ao meio ambiente, o prefeito promete criar uma estratégia integrada para o desenvolvimento das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) e expandir as áreas verdes na cidade. A meta inclui desapropriações para aumentar os espaços públicos verdes e substituir a frota escolar por opções sustentáveis.

Finalmente, na área habitacional, uma das propostas é o Programa Pode Regularizar, voltado à legalização de terras ocupadas irregularmente. A gestão também se comprometeu a reformar conjuntos habitacionais antigos para garantir moradia adequada e segura à população.

Essas promessas são fundamentais para definir os próximos quatro anos da administração Nunes e serão acompanhadas atentamente pela população paulistana.