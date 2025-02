Ribeirão Pires reforça sinalização viária em ruas e avenidas

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, realizou nesta semana ações de manutenção e reforço da sinalização viária em diversas ruas e avenidas do município. Entre as vias estão a Rua Padre Marco Simoni e as avenidas Kaethe Richers e Francisco Monteiro.

O trabalho incluiu a repintura e o reforço das sinalizações em lombadas, com o objetivo de melhorar a visibilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. A Avenida Francisco Monteiro, uma das principais ligações entre o Centro e os bairros, recebeu atenção especial. No final de 2024, a Prefeitura já havia concluído a renovação da sinalização de faixas de pedestres na via.

A Kaethe Richers, também importante ligação para o Centro Alto e também a Rodovia Índio Tibiriçá, também recebeu a manutenção das lombadas. A manutenção das lombadas é uma ação contínua, necessária devido ao desgaste natural causado pelo tráfego local.

Na região central, a Rua Padre Marco Simoni também passou por melhorias, com a revitalização das lombadas e demais sinalizações. O local, que abriga o ponto final dos ônibus da empresa NEXT, teve a sinalização reforçada para garantir melhor fluidez ao trânsito e mais segurança para o transporte público.

A sinalização de vias faz parte de ação contínua da Prefeitura, realizada em todos os bairros de Ribeirão Pires e baseada em um cronograma com estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando as áreas com maior fluxo de veículos e pedestres.