Rodovia Índio Tibiriçá recebe dois novos radares em Ribeirão Pires

A Rodovia Índio Tibiriçá receberá a instalação de dois novos radares no trecho que corta Ribeirão Pires. Os equipamentos serão instalados pelo Governo do Estado, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), nos quilômetros 41,8 e 53,9. A medida busca ampliar a segurança em uma das principais vias que liga Ribeirão Pires a Suzano, São Bernardo do Campo e outras regiões.

“É fundamental que todos os motoristas dirijam com responsabilidade, respeitando os limites de velocidade e as regras de trânsito. A segurança no trânsito depende do compromisso de cada um, garantindo trajetos mais seguros para todos que utilizam a rodovia”, destacou o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco.