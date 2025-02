A Prefeitura de Ribeirão Pires dá sequência à campanha de castração gratuita para cães e gatos, realizada às quartas e quintas-feiras na base da equipe de Bem-Estar Animal da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação. Os tutores interessados devem se inscrever pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital.

Desde 2021, mais de oito mil animais já foram castrados gratuitamente na cidade. A iniciativa tem como objetivo prevenir doenças, evitar a superpopulação e reduzir casos de abandono. “A castração é um ato de responsabilidade. Além de proteger a saúde dos animais, ajuda a minimizar problemas como o abandono e a disseminação de zoonoses”, explica o secretário da pasta, Temístocles Cristofaro.

O procedimento, realizado por profissionais especializados, é seguro e contribui para o bem-estar dos pets. Segundo veterinários, a castração reduz o risco de câncer de mama e infecções uterinas nas fêmeas, além de prevenir tumores testiculares nos machos. “Os benefícios são enormes, tanto para os animais quanto para a comunidade, pois diminui a quantidade de bichos nas ruas”, afirma a especialista da equipe de Bem-Estar Animal, veterinária Jéssica Piovezan.

Para participar, os tutores devem acessar o aplicativo Ribeirão Pires Digital, preencher o cadastro e aguardar a confirmação do agendamento. O serviço é destinado a moradores da cidade e inclui cães e gatos a partir de seis meses de idade, com algumas restrições para garantir a segurança do procedimento.

No dia marcado, é necessário seguir as orientações pré-operatórias, como jejum de oito horas para evitar complicações durante a anestesia. Após a cirurgia, os animais recebem acompanhamento e instruções para uma recuperação segura. “O pós-operatório é simples, mas exige cuidados básicos, como evitar que o animal lamba os pontos e mantê-lo em local tranquilo”, reforça a veterinária.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à causa animal. Além da castração, a cidade oferece vacinação, feiras de adoção, entre outras políticas públicas. Para mais informações sobre o serviço de castração gratuita, os munícipes podem entrar em contato com a equipe de bem-estar por meio do telefone 4824-4197.