Ribeirão Pires reforça capacitação de profissionais da saúde para aprimorar atendimentos

A Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires promoveu, nesta terça-feira (18), ação de capacitação para profissionais da rede municipal de saúde. O encontro abordou os protocolos de atendimento para casos de dengue, raiva humana e violência, com o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento e garantir maior eficiência no acolhimento dos pacientes.

Durante a atividade, foram apresentados os procedimentos que devem ser seguidos em cada situação, incluindo orientações sobre encaminhamentos e condutas específicas. A iniciativa busca padronizar o atendimento, garantindo mais segurança e agilidade, especialmente na UPA Santa Luzia.

Na última semana, a equipe da Vigilância também realizou treinamento voltado à Atenção Primária, abordando a Atenção Primária – UBS e USFs – com foco nos protocolos para a realização de testes de dengue. As capacitações fazem parte de programa contínuo de aprimoramento dos serviços de saúde no município, promovido em parceria com as unidades de atendimento, visando um diagnóstico mais rápido e um tratamento eficaz para a população.