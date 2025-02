Ribeirão Pires promove capacitação aos enfermeiros da Atenção Primária sobre testes de dengue

Na manhã desta segunda-feira (10), equipes de enfermagem da Atenção Primária – UBSs e USFs – de Ribeirão Pires participaram de capacitação na Secretaria de Saúde sobre o uso do teste rápido de dengue. A iniciativa permanente, conduzida pela Vigilância à Saúde, teve como objetivo aprimorar os protocolos de atendimento, garantindo mais agilidade e precisão no diagnóstico da doença nas unidades de saúde do município.

Com protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, o público-alvo que fará os testes rápidos será formado por pessoas com suspeita de dengue, que não apresentem sinais de alarme ou gravidade da doença, com idade entre 2 e 65 anos, e que estejam entre o 1° e o 5° dia de sintomas. Nos demais casos, entre eles os sintomas mais graves, a equipe fará teste de sorologia.

“Nosso objetivo é padronizar os atendimentos e garantir que os testes rápidos sejam utilizados de forma adequada, permitindo diagnósticos mais ágeis. Com protocolos bem definidos, conseguimos direcionar melhor o cuidado, priorizando a segurança e a saúde dos pacientes”, disse a diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra.

As unidades de saúde também estão disponibilizando a vacina contra a dengue, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde. A imunização está disponível para crianças de 10 a 14 anos. O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses. Em casos de infecção recente pelo vírus, recomenda-se aguardar seis meses para o início do esquema vacinal