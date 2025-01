Ribeirão Pires participa de Encontro de Gestores Culturais do Estado de São Paulo 

Ribeirão Pires participou nesta quarta-feira (29) do Encontro de Gestores CultSP 2025, promovido pela Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O evento ocorreu na Sala São Paulo, na Capital, e reuniu representantes de mais de 500 municípios.

A Estância foi representada por Milena Tonetti e Rosí Ribeiro de Marco, da Prefeitura de Ribeirão Pires, que destacaram a importância do encontro para tirar dúvidas, compartilhar casos de sucesso e, principalmente, fazer articulações para ampliar parcerias para o setor entre município e Estado. “Esta união reforça articulação e troca de experiências, conhecimentos e, através disso, conseguiremos promover ações culturais inéditas para a população”, ressaltou Milena, diretora da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP).

Durante a solenidade, a secretária estadual Marilia Marton anunciou o lançamento do primeiro lote de Editais de Difusão, com investimento de R$ 16,6 milhões, além da criação de uma trilha formativa do CultSP Pro voltada para gestores públicos da cultura. Além disso, adiantou que um novo lote de editais será lançado. “Nosso objetivo é garantir investimento para feiras, festivais, comemorações e festas tradicionais, além de uma trilha inédita de capacitação para que os gestores possam se aprimorar ainda mais”, afirmou.

Outra iniciativa divulgada foi a Agenda VivaSP, em que os municípios podem registrar suas produções artísticas e cadastrar artistas e eventos turísticos, culturais e de agronegócio.