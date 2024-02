Ribeirão Pires inicia chamamento público para Comissão Eleitoral do Conselho da Pessoa com Deficiência

Cumprindo as exigências da Lei Municipal nº 4841 (de 11 de maio de 2005), que instituiu o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONDEFI), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, inicia o processo eleitoral para o Biênio 2024-2026.

Pessoas com deficiência ou representantes do segmento que queiram compor a Comissão Eleitoral para auxiliar na elaboração do calendário e regimento eleitoral para a escolha dos novos membros do CONDEFI devem preencher e assinar declaração com os seguintes dizeres (conforme consta do Ato Oficial de 1º de fevereiro):

“Eu, NOME COMPLETO, RG nº, tenho interesse em participar como membro da Comissão Eleitoral e declaro não fazer parte de nenhum cargo eletivo”.

A declaração preenchida e assinada deverá ser enviada com a cópia do documento pessoal com foto (RG) para o WhatsApp (11) 97379-4926 ou entregue na sede administrativa da Secretaria de Assistência Participação e Inclusão Social (Rua Conde de Sarzedas, 333 – Jardim Pastoril) até 5 de fevereiro.