Ribeirão Pires realiza mais um plantão para tirar dúvidas sobre os editais da PNAB

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, vai elaborar mais um plantão de tira-dúvidas sobre os editais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de fomento à cultura. A atividade ocorrerá no sábado (26), das 10h às 13h, no saguão da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril).

A ideia do encontro é receber os artistas e fazedores de cultura do município a fim de sanar dúvidas específicas sobre os editais da PNAB que seguem abertos. Os artistas receberão informações de como se preenche um formulário ou como proceder com os anexos disponíveis juntos aos chamamentos públicos.

Desde a semana passada, a Administração Municipal tem realizado os plantões e recebidos artistas que têm questões sobre os editais da PNAB. Ao todo, três datas foram disponibilizadas para que os fazedores de cultura pudessem comparecer e sanar suas dúvidas. Aproximadamente 20 interessados participaram da roda de conversa.

“A nossa intenção é a de oferecer suporte para quem faz e trabalha com arte em Ribeirão Pires. Queremos tirar dúvidas que podem aparecer no preenchimento dos editais da PNAB”, disse a diretora da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, Milena Tonetti.

Ao todo, Ribeirão Pires terá acesso ao valor de R$ 818.892,02, que serão distribuídos a projetos que serão selecionados futuramente. A discussão de como os trâmites para a escolha das propostas ocorrerão também terá espaço em outras audiências que deverão ocorrer e que serão organizadas pela Administração Municipal. A ideia é sempre convocar os interessados com antecedência, visando transparência.

PNAB – A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura prevê repasse, até 2027, de R$15 bilhões provenientes do Fundo Nacional de Cultura estados, municípios e Distrito Federal para investimento em ações e projetos culturais em todo o território nacional, conforme Decreto nº 11.740/2023, que regulamenta a Lei nº 14.399/2022, que institui a Política Nacional.