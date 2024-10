Unidades de saúde intensificam campanha de combate ao câncer de mama em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, segue intensificando as ações de conscientização durante o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. As Unidades de Saúde da Família (USF) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) promoveram rodas de conversa com os pacientes, destacando a importância dos exames preventivos, sintomas e a relevância do autoexame para a detecção precoce da doença.

“As rodas de conversas nas USFs são medida rotineira que visa incentivar a população a manter seus exames em dia e a procurar a unidade de saúde sempre que necessário. Queremos reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde de todo”, disse o secretário de Saúde, Luiz Carlos Perlatti.

Ribeirão Pires é referência no cuidado à saúde da mulher. O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) realizou mais de 8.500 exames de mamografia desde que foi inaugurado, em 2022. A cidade tem filas zeradas em especialidades e atende exames como ultrassonografia transvaginal e também de mama. Para realizar os exames é necessário encaminhamento das USFs ou UBS, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama.