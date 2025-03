Ribeirão Pires e SEBRAE abrem inscrições do curso ‘Aprenda Técnicas de Gestão de Salão de Beleza’

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, abriu inscrições para o curso ‘Aprenda Técnicas de Gestão de Salão de Beleza’. A capacitação é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o SEBRAE. O curso será realizado do dia 3 a 29 de abril, com aulas de quarta a sexta-feira, das 8h ao 12h, no Fundo Social de Solidariedade – Av. Francisco Monteiro, 2940 – Santa Luzia.

As inscrições podem ser realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone (11) 4827-8555 ou também pelo telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (11) 4828-9854. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.