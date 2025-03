São Caetano lança programa de capacitação em cultura

Nesta quarta-feira, 19 de março, foi realizada a primeira edição do programa “CultSanca em Ação: capacitação e desenvolvimento”, iniciativa da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que oferece oficinas e palestras voltadas à formação e ao desenvolvimento profissional de gestores e funcionários da área cultural.

O encontro ocorreu no teatro Santos Dumont, sob o tema Economia Criativa – aplicações práticas na esfera municipal, com a palestrante convidada Denise Szabo. O objetivo é capacitar gestores e funcionários do sistema de Cultura de São Caetano do Sul, bem como outros profissionais interessados em aprimorar suas habilidades na gestão cultural.

“Conhecimento nunca é demais, é algo que nunca vão tirar da gente. E o nosso lugar de escuta, de fala, de trabalho a várias mãos inclui oportunidades como esta para a ampliação do saber. É parte da nossa rotina. Espero que cada vez mais a gente possa ampliar o saber, entender que conhecimento faz parte do processo, e que estamos juntos para aprender, construir, planejar e executar”, declarou Camila Zanon, secretária municipal de Cultura.

Em São Caetano do Sul, o sistema de Cultura é formado pela Secretaria Municipal de Cultura, Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes, Escola Municipal de Bailado Laura Thomé, pelos teatros municipais Paulo Machado de Carvalho e Santos Dumont. A Cultura ainda conta com o trabalho em conjunto da Fundação das Artes e da Fundação Pró-Memória, esta que é responsável pela gestão do Centro de Documentação Histórica, Museu Histórico, Pinacoteca Municipal, Espaço Cultural Casa de Vidro e Espaço do Forno.

Em atendimento ao Plano Municipal de Cultura, as atividades do programa CultSanca em Ação são ministradas por especialistas convidados, por área temática, promovendo a troca de experiências e a aplicação prática dos conhecimentos. Os temas propostos para os próximos encontros são: Inclusão e Direitos Humanos, Legislação e Transparência, e Gestão Cultural.

Investimento em cultura

“Há estudos muito consistentes de que Cultura gera renda e superávit fiscal. Cultura não é gasto, é investimento. Compreende um ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade como um dos seus principais insumos. E, quando falamos de Cultura, falamos de mão-de-obra qualificada, o que demanda investimento em propriedade intelectual”, ensina a cineasta e produtora cultural Denise Szabo.

De acordo com estudo da FGV mapeando o impacto de três programas de fomento do setor criativo – Lei Aldir Blanc, ProAC e Juntos Pela Cultura – a cada R$ 1 investido em Cultura, a arrecadação fiscal tem R$ 1,67 de retorno. Além dos rendimentos e superávit fiscal que gera, o setor cultural, além disso, é um setor da economia com baixo impacto ambiental e de distribuição de renda, uma vez que beneficia fundamentalmente MEIs (microempreendedores individuais), micro e pequenas empresas, gerando empregos de forma direta e indireta.

Denise Szabo

Denise Szabo é mestra em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi, tendo estudado a Economia Criativa e seus impactos na região do ABC. Formada em Cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010), em Rádio, TV e Internet pela Universidade Metodista (2013), é especialista em produção audiovisual pelo Senac (2016).

Como realizadora audiovisual, dentre suas principais obras destacam-se “Cartas para Cecília” (2021), “Caquinhos” (2023), docudrama sobre o popular piso de caquinho vermelho, amarelo e preto das casas paulistas, que foi sucesso na segunda metade do século 20. Também é diretora de “Águas Passadas” (2021), curta que conta a história de São Caetano do Sul por meio da memória de seus rios.

Atualmente, está à frente e coordena projetos pela produtora audiovisual Ibirá Cultural. Focada em documentários, animações e projetos educacionais, promove desde 2021 o ABC LAB – Economia Criativa Audiovisual e Empreendedorismo, que forma gestores culturais e fazedores de cultura. A Ibirá também realiza mostras e eventos diversos.



Crédito:Samuel Tchalla / Secult PMSCS Gestores e funcionários do sistema de Cultura de São Caetano do Sul

Crédito:Samuel Tchalla / Secult PMSCS Denise Szabo