Ribeirão Pires é representada no Encontro Paulista de Museus 2025 

Ribeirão Pires marcou presença no Encontro Paulista de Museus 2025, na capital paulista. O evento promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, por meio do Sistema Estadual de Museus (Sisem), aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro, com o tema “Construindo Futuros”. O objetivo foi fomentar conexões e trocas de conhecimento entre profissionais da área.

A participação de representantes da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura e do Turismo, reforçou o compromisso com o desenvolvimento das instituições museológicas locais, promovendo a circulação dessas discussões na cidade.

De acordo com Dener de Sousa, coordenador de Artes Plásticas e Visuais da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), mantida Prefeitura, nesta edição, foram discutidos eixos da política nacional de museus, trazendo reflexões essenciais para o setor. “É fundamental esses espaços em parceria com o Governo Estadual para troca de conhecimento, criação de parcerias e acesso a oficinas e palestras com especialistas que são referências na área. Além disso, é importante conhecer a dimensão dos equipamentos públicos culturais que fazem parte da história da nossa nação”, ressaltou.

Com uma programação extensa, o evento contou com painéis que abordaram diversas pautas, entre elas acessibilidade, educação, diversidade, patrimônio cultural e gestão, além de visitas técnicas e atividades formativas.