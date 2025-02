Ribeirão Pires busca parceria e investimentos para a cultura 

Ribeirão Pires participou nesta quarta-feira (12) do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que aconteceu em Brasília – DF e foi promovido pelo Governo Federal. O evento contou com 70 gestores de todas as regiões do país e abordou a pactuação federativa das políticas públicas de cultura.

Rosí Ribeiro de Marco, secretária de Cultura da cidade, e Milena Tonetti, diretora da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP) participaram do evento, reforçando o compromisso de Ribeirão Pires com o fortalecimento do setor cultural. “A cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento social, e a aproximação com o Ministério da Cultura representa um passo importante para ampliar as oportunidades no município”, explicou Rosí, que ressaltou: “O encontro apresentou possibilidades e recursos disponíveis para fortalecer e expandir os setores culturais nas gestões municipais”.

Além de atividades simultâneas, como espaços imersivos, suporte técnico, estandes para atendimento, além de explicações sobre manuais e Ferramentas para Gestão Municipal, gestores municipais de cultura se reuniram para participar da conferência que debateu o Marco Regulatório da Cultura.