Correios celebra diversas parcerias com gestores municipais 

Na última quarta-feira (12), segundo dia do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP), os Correios firmaram uma série de parcerias com prefeituras de todas as regiões do país para oferecer soluções eficientes que irão impactar a qualidade de vida nas cidades. Prefeitas e prefeitos foram recebidos pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, no estande da estatal, para oficializar acordos na prestação de serviços logísticos nas áreas de saúde, educação e suprimentos.

“Conseguimos uma aproximação muito importante com prefeitas e prefeitos e também mostrar os novos Correios que estamos construindo. É uma grande iniciativa do Governo Federal que nos leva ainda mais perto de quem mais precisa, que é a população nos municípios. Estamos reafirmando o nosso papel enquanto empresa pública que está presente em todos os municípios do país”, disse o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Parcerias firmadas

O diretor da Secretaria de Relacionamentos Institucionais da prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, Vitor Rezende, foi o primeiro gestor a fechar acordo. “Para nós, é uma satisfação ter os Correios como parceiro. Sabemos da importância do trabalho que vocês desenvolvem no país. Hoje vimos a grandeza, as melhorias e como a empresa se expandiu. Sabíamos de alguns serviços dos Correios, mas hoje conhecemos soluções ainda mais especializadas que podem ser muito úteis para o desenvolvimento do nosso município”, disse o diretor, que atua na cidade goiana que tem mais de 600 mil habitantes.

No total, 14 parcerias foram formalizadas entre os Correios e governos municipais para a implementação de soluções e serviços que irão apoiar a execução de políticas públicas nessas localidades.

Soluções inovadoras para a gestão pública

Os Correios conduziram também oficinas que destacaram como a transformação digital e serviços logísticos eficientes podem impactar na qualidade de vida de cidadãs e cidadãos.

O Correios Log Saúde, por exemplo, oferece logística completa e personalizada para programas de saúde, garantindo a entrega eficiente de medicamentos e insumos, enquanto o Log Supri+ ajuda na gestão de estoque e suprimentos, reduzindo desperdícios e otimizando custos.

Para a organização de documentos e arquivos, o Correios Gestão Doc surge como uma solução essencial para preservar e facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico dos municípios.

A estatal também trouxe propostas para fortalecer a educação municipal, com soluções que tornam o atendimento mais inclusivo e acessível em todo o Brasil. Nesse contexto, os Correios já têm um histórico de sucesso em programas como a distribuição de livros didáticos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a entrega de provas do ENEM e outras ações que ampliam o acesso à educação pelo país.

Outro destaque foi o e-Carta, solução que reduz custos com correspondências oficiais ao unificar impressão, envelopamento e entrega em um único processo. Para as comunidades onde o atendimento de governo nem sempre está presente, os Correios reforçaram o papel do Balcão do Cidadão, alternativa que oferece o acesso da população a diversos serviços públicos, como emissão de CPF, emissão de boletos, prova de vida, consulta SERASA e muitos mais.

Lançamento do selo “Brasil e a Agenda 2030”

O evento também foi palco para a novidade no portfólio de serviços: o Correios Essencial. A solução é um modelo simplificado de agência para a prestação de serviços postais. Entre os benefícios, a proposta favorece o recebimento de remuneração mensal à prefeitura, com atualização anual dos valores e possibilidade de aporte adicional de acordo com regras específicas.

Para Poliana Sepúlveda, convidada pelo Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta), a apresentação foi esclarecedora: “Foi muito importante para os novos prefeitos conhecerem essas soluções. Eu mesma fiquei surpresa ao descobrir a alternativa dos Correios para a prova de vida, algo que pode facilitar muito a gestão pública”, afirmou.

Lançamento de selo comemorativo

Além das inovações em serviços, os Correios também lançaram o selo “Brasil e a Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável“, em celebração ao compromisso “Meu Município pelos ODS“. Na presença do ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou a importância da emissão filatélica para simbolizar o acordo. “Este lançamento representa o forte compromisso dos Correios, como braço logístico do governo, de apoiar a implementação de políticas públicas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os municípios do país”, disse.

A arte do selo traz os ícones dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza, Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Água Potável e Saneamento, Energia Limpa e Acessível, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produção Sustentáveis, Ação contra Mudança Global do Clima, Vida na Água, Vida Terrestre, Paz, Justiça Social e Instituições Eficazes, Parcerias e Meios de Implementação e, por fim, Racialidade.

ENPP e a aproximação com novos gestores

O evento contou com a participação de outras autoridades, entre elas a secretária de Planejamento e Orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângelis; o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, do Ministério de Desenvolvimento Regional, Eduardo Corrêa Tavares; o presidente do IBGE, Márcio Pochman; a presidente do IPEA, Luciana Servo; a diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio; o diretor geral da Itaipu Binacional, Enio Verri; a presidente da ENAP, Betânia Lemos; o presidente da Associação Brasileira de Municípios (ABM), Ary Vanazzi; o prefeito de Niterói, Axel Grael; a prefeita de Capela/SE, Silvany Mamlank; a superintendente da área de Desenvolvimento Social e Gestão Pública do BNDES, Ana Cristina Rodrigues da Costa; e o diretor-presidente do Instituto Cidade Sustentável, Jorge Abrahão.

O evento, que segue até esta quinta-feira (13), propiciando aos novos gestores municipais a troca de experiências e de boas práticas na administração governamental.

Correios e a transformação digital no setor público

Como empresa pública comprometida com o desenvolvimento dos municípios brasileiros, os Correios são patrocinadores do ENPP, que reúne mais de 22 mil participantes entre prefeitas, prefeitos, vice-prefeitos e gestores públicos municipais e estaduais.

Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR) e correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), o ENPP tem o objetivo de aproximar as prefeituras dos programas do Governo Federal e fortalecer o pacto federativo.