Alunos de Ribeirão Pires são aprovados na Escola Municipal de Música de São Paulo

Alunos da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP) foram aprovados no processo seletivo da Escola Municipal de Música de São Paulo – Fundação Theatro Municipal, referência no ensino musical no Brasil e na América Latina. Os alunos fazem parte do Núcleo de Música mantido pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura.

“É uma grande alegria para nós acompanhar o sucesso destes alunos, que seguem para uma nova fase. Parabéns a todos, às equipes da EMARP e às famílias que são fundamentais para essa conquista”, disse a secretária de Cultura, Rosí Ribeiro de Marco.

Um dos destaques é o pequeno Mateus Kawanishi, 10 anos, aluno de piano da professora da EMARP, Leidiane Cordeiro. Emocionada, Rafaela, mãe do pequeno pianista, contou que ele iniciou as aulas na EMARP em 2023. “Com a ajuda da professora conseguimos perceber que Mateus tem talento para o piano. É uma mistura de emoções nesse novo ciclo que está por vir”, disse Rafaela.

Enrico, Matheus e Rafaela. (Foto: Divulgação)

O estudante Enrico Bicalho, que toca clarinete, contou que, além do suporte da família, o acompanhamento pedagógico que recebeu na escola foi essencial para sua aprovação. “Participar deste processo foi bem desafiador e será início de um sonho“, contou Enrico, que continuará fazendo parte do corpo de música da Banda Sinfônica da EMARP.

“Comecei frequentar as aulas oferecidas pela Prefeitura com 12 anos e mesmo sendo aprovado em São Paulo continuarei na Banda da EMARP, pois aqui há ótimos profissionais, comprometidos. Quero me profissionalizar na música, ter muito reconhecimento e servir de inspiração para outras pessoas”, ressaltou Enrico ao lado do seu professor Lucas Henrique do Nascimento.

Rafaela Veloso, de 15 anos, estuda violão erudito com o professor da EMARP, Mauro Ricci e também é uma das aprovadas na Escola Municipal de São Paulo e na Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim. “Foi um processo de muita dedicação, esforço e estudo. Têm sido uma experiência incrível e única”, disse. A aluna contou que ama violão e terá ainda mais disciplina nos estudos.

“Estou muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus, ao meu professor e a minha mãe que é a minha maior fã, pois está sempre me incentivando. Quero ser uma aluna excepcional nesta nova fase“, comentou Rafaela.