Revogação de Regulamentação Sobre Migrantes Marca Retorno de Trump ao Poder

No dia 21 de março, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou uma decisão significativa ao revogar um regulamento implementado pelo governo anterior de Joe Biden. Essa regulamentação impedia a detenção de migrantes em situação irregular em locais considerados sensíveis, como escolas, hospitais e igrejas.

Com a nova medida, agentes encarregados da identificação, apreensão e deportação de imigrantes irregulares estão agora autorizados a acessar esses estabelecimentos para localizar indivíduos que se encontrem nos EUA sem documentação. O diretor interino do Departamento de Segurança Interna (DHS), Benjamine Huffman, declarou que “criminosos não poderão mais se esconder nas escolas e igrejas do país”.

Além disso, Huffman anunciou a revogação de diversas moratórias que permitiam a permanência no território americano de centenas de milhares de migrantes em situação irregular sob a administração Biden.

No início de seu novo mandato, Trump assinou uma série de decretos com foco na contenção da migração, sendo o mais controverso aquele que propõe a suspensão da cidadania americana para filhos de imigrantes ilegais ou temporários nascidos nos Estados Unidos.

Essa nova política, que representa um aspecto central da estratégia de Trump contra os migrantes e deve ser um pilar da sua administração, enfrenta críticas por violar abertamente a Constituição do país. Em resposta, pelo menos 22 estados governados por democratas já ingressaram com ações judiciais contra o governo federal para contestar essa medida.

O DHS também informou que irá acelerar o processo de deportação para aqueles migrantes que se enquadrem nos seguintes critérios: entrada ilegal no país, ausência de status regularizado e incapacidade de comprovar residência nos EUA há pelo menos dois anos.

Além disso, Trump determinou que as operações dos agentes federais não se limitem a indivíduos acusados de crimes graves; todos os migrantes que já tenham recebido uma ordem de deportação serão alvos das ações.