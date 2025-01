Joe Biden Alerta sobre Riscos à Democracia em Último Discurso

Na quarta-feira, 15 de novembro, o presidente Joe Biden proferiu seu discurso final à nação a partir da Casa Branca, no qual expressou preocupações sérias acerca do que denominou como “oligarquia não eleita” que está emergindo nos Estados Unidos.

Durante aproximadamente 20 minutos de fala, Biden enfatizou a necessidade de defender os princípios democráticos. Embora não tenha mencionado Donald Trump diretamente, o presidente insinuou sua apreensão em relação à proximidade do ex-presidente com figuras bilionárias como Elon Musk.

“Quero alertar a nação sobre alguns riscos que me preocupam profundamente. Existe uma perigosa concentração de poder nas mãos de um número reduzido de indivíduos extremamente ricos”, afirmou. Ele continuou: “Atualmente, está se formando na América uma oligarquia caracterizada por riqueza e influência desmedidas, que representa uma ameaça real à nossa democracia, aos nossos direitos e liberdades fundamentais e à possibilidade de progresso para todos.”

Sem citar Trump nominalmente, Biden ressaltou a importância da vigilância popular em relação aos abusos de poder e defendeu a criação de emendas constitucionais que assegurem que nenhum presidente esteja isento das penalidades por crimes cometidos durante o exercício do cargo. “É imperativo que deixemos claro que nenhum presidente é imune às transgressões cometidas enquanto está no poder”, destacou.

A Suprema Corte dos Estados Unidos tem sustentado uma interpretação segundo a qual os presidentes desfrutam de ampla imunidade para atos ilícitos cometidos durante o mandato, o que tem favorecido Trump, que enfrenta diversas acusações, incluindo tentativas de contestar o resultado das eleições de 2020.

Biden também se referiu ao “complexo tecnológico-industrial” e manifestou preocupação com a crescente desinformação disseminada no país — uma alusão ao famoso discurso do ex-presidente Dwight Eisenhower, que entre 1953 e 1961 advertiu sobre os perigos do complexo militar-industrial.

“Os cidadãos americanos estão sendo bombardeados por uma enxurrada de desinformação e notícias falsas que facilitam o abuso do poder. A liberdade de imprensa está em colapso. As redes sociais estão falhando na verificação dos fatos”, afirmou Biden, fazendo referência à recente decisão da Meta de encerrar seu programa de checagem de informações nas plataformas Facebook e Instagram.

Ele prosseguiu: “A verdade está sendo sufocada por mentiras alimentadas pela busca por poder e lucro. Devemos responsabilizar as plataformas sociais para proteger nossas crianças, nossas famílias e nossa própria democracia contra abusos.”

No início do discurso, transmitido ao vivo pelos meios de comunicação, Biden mencionou o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Hamas e Israel, anunciado naquele dia e previsto para entrar em vigor no próximo domingo, 19 de novembro. O presidente recordou que esse acordo foi inicialmente proposto por sua administração em maio deste ano — ao longo do dia, Biden buscou reivindicar para si o crédito pela conclusão das negociações, assim como Trump fez.

Além disso, abordou vários temas relevantes durante seu governo, incluindo uma legislação destinada a combater a violência armada. “O impacto das nossas ações levará tempo para ser sentido, mas as sementes foram plantadas e crescerão ao longo das próximas décadas”, comentou.

Ao finalizar seu discurso, Biden reiterou sua visão sobre o que representa os Estados Unidos: “Uma chance justa é o que define a América. Todos têm direito a essa oportunidade. Acredito que a América dos nossos sonhos está sempre mais próxima do que imaginamos.”

Ao encerrar sua fala, Biden agradeceu emocionadamente diversas pessoas ligadas à sua administração: assessores, membros das Forças Armadas e Kamala Harris. Ele descreveu Harris como uma “vice-presidente histórica que se tornou família para mim; família é tudo”.

O presidente concluiu afirmando sua fé no país após anos dedicados ao serviço público: “Acredito que o caráter do nosso povo é fundamental e deve ser preservado. Agora é a vez de vocês cuidarem da democracia. Eu amo a América e vocês também amam. Obrigado por esta grande honra e que Deus abençoe nossas tropas.”