Joe Biden anuncia decreto para acelerar desenvolvimento de IA nos EUA

No dia 14 de março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um decreto estratégico visando a aceleração da construção da infraestrutura necessária para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) no país. Este movimento ambicioso tem como objetivo assegurar que os Estados Unidos mantenham sua liderança tecnológica em um campo que promete transformar diversas áreas da sociedade.

O novo decreto orienta as agências federais a intensificarem seus esforços na criação de uma infraestrutura de IA em larga escala, com foco em instalações governamentais. Para isso, foram estabelecidos requisitos rigorosos de segurança e operação para os desenvolvedores encarregados da construção dessas estruturas. Além disso, o documento também solicita que determinadas agências disponibilizem terrenos federais para a instalação de data centers dedicados à IA e novas fontes de energia limpa.

Joe Biden enfatizou a importância da inteligência artificial ao afirmar que essa tecnologia pode ter “implicações profundas para a segurança nacional” e um “enorme potencial para melhorar a vida dos americanos” quando utilizada de maneira responsável. Entre as aplicações destacadas estão desde o avanço no tratamento de doenças até a proteção das comunidades contra os efeitos adversos das mudanças climáticas.

No entanto, o presidente alertou sobre a necessidade de não subestimar a concorrência global. “Não podemos considerar nossa liderança garantida”, afirmou. “Não permitiremos que os Estados Unidos sejam superados em relação à tecnologia que moldará o futuro, e devemos garantir que os padrões ambientais essenciais e nossos esforços conjuntos para proteger o ar e a água limpos não sejam comprometidos.”

As diretrizes estabelecidas no decreto determinam que os departamentos de Defesa e Energia identifiquem pelo menos três locais adequados para a construção de centros de dados de IA pelo setor privado. Para viabilizar esse processo, as agências realizarão convites competitivos direcionados a empresas do setor.

Os empreendedores selecionados terão obrigações específicas, incluindo o financiamento da construção das instalações e a provisão de energia limpa suficiente para atender à demanda total dos centros de dados. Embora o governo federal alugue terrenos para as empresas, essas últimas manterão a propriedade dos materiais construídos nessas áreas, conforme declarado por autoridades locais.

Este decreto representa um passo significativo na promoção do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos e reflete um compromisso em integrar práticas sustentáveis ao crescimento da inteligência artificial.